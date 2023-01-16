許多情侶感情發展到一定階段時，難免會想要深入探索身體的奧秘。一位男網友表示，自己當初高中畢業後，和當時交往不久的女友發生第一次性關係，結果過程不到1分鐘就結束，沒想到女友卻是大笑一番，還跟閨密分享此事，甚至之後還分享給其他的朋友，也成為後來他決定分手的原因之一。對此，許多網友紛紛指出，其實許多男生第一次都會早洩，真的不用想太多。

原PO在Dcard發文分享自己的第一次性經驗，當時他和女友、女友閨密等兩對情侶一起逛街，分開行動時趁機去旅館休息，兩人洗完澡後就順其自然的發生關係；沒想到真的上陣時，原PO不到1分鐘就結束了，隨後床上響起女友的大笑聲，還馬上打電話給閨密討論休息完了的後續行程，「雖然他沒有開擴音，但我從微弱的電話聲聽到了她閨蜜的笑聲，當下真的覺得很自責、很自卑、很丟臉…」。

原PO透露，發生關係過了一周後，他與女友和一群友人聚餐，沒想到女友竟然把他初夜的細節都告訴了一位女性友人，結果他就這樣遭到調侃嘲笑，從此埋下一個心結；最後原PO和女友因為大學遠距離戀愛感情淡了分手，「但其實因為那件事情我已經沒有那麼愛她了」，雖然女友哭得很難過，他感受到的卻是解脫。如今他和女友雖然很契合，不過心裡還是深藏早洩的陰影，不時害怕悲劇重演。

對此，許多人紛紛回應，「沒有經過你的同意就跟別人講很母湯欸」、「這種女生將來如果當太太，就是那種會把先生的大小事情，到處放送給婆婆媽媽聽的那種人呀…分了才好」；另外也有不少人安慰，「男人十個有九早洩經驗過，不用想太多啦」、「第一次有早洩經驗+1」、「第一次可能太緊張吧，我男友不是處但跟我的第一次也早洩」。