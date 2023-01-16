為充分實踐ESG環境永續、社會責任及公司治理精神，朝永續經營之路邁進，中龍鋼鐵公司與日商瑞穗銀行16日簽訂新台幣22億元的「綠色貸款」（Green Loan），主要用於興建再生水廠，力求打造新世代的智慧綠色鋼廠，落實中鋼集團「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」的願景。

中龍鋼鐵公司指出，這是中鋼集團第1筆綠色貸款，十分具有市場指標意義，此件綠色貸款依據亞太地區貸款市場協會（Asia Pacific Loan Market Association APLMA）的綠色貸款原則 2021（Green Loan Principles 2021 GLP）規範嚴格檢視，並委請安永聯合會計師事務所擔任第三方確信機構覆核，以確信此次貸款的目標符合綠色貸款原則。

近年來氣候變遷加劇，各國環境災情不斷，鋼鐵業除了面對原料及市場變動加劇、 經營風險升高等挑戰外，環境保護議題更為社會大眾所重視。中龍鋼鐵公司配合台中市政府推動的福田放流水回收再利用計畫，在台中港區興建再生水廠，預計於今年第 2 季動工，並規畫於2026年第1季接管通水，以打造綠色鋼廠，實踐廢水變黃金的水資源利用價值，盼藉此拋磚引玉，吸引更多企業投入再生水領域，共同為守護台灣的環境努力。