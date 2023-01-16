交接宣誓典禮。(蔡依珍攝)

矯正署長黃俊棠屆齡退休，新任矯正署長周輝煌16日在法務部長蔡清祥監交下上任。(蔡依珍攝)

交接典禮一度跳電，現場一片黑，所幸不久就恢復。(蔡依珍攝)

交接典禮一度跳電，現場一片黑，所幸不久就恢復。(蔡依珍攝)

矯正署長黃俊棠屆齡退休，新任矯正署長周輝煌16日在法務部長蔡清祥監交下上任，周聚焦在收容人老齡化、毒品犯占大宗、精神疾病增加，除研擬設專區，也呼籲同仁要用同理心解決民怨，「矯正單位不只是養家活口的職業，更是積德奉獻的志業！」

交接典禮也發生插曲，典禮剛開始才介紹完法務部長蔡清祥、政次陳明堂，就突然跳電，現場一片黑，工作人員緊急啟用備用電源又再度跳電，所幸立即恢復。台電指出是因大湳變電所饋線瞬跳，導致桃鶯路一帶停電10秒所致。

周輝煌致詞時說，假釋門檻提高、引進美國三振法案後，不少受刑人會從中年一路關到老年，高雄大寮監獄挾持事件就是因6受刑人覺得沒有希望引發的，他指出，台灣約晚日本20年，2008年邁入高齡社會，必定會面臨老年受刑人問題，可師法廣島刑務所設立老年人口專區作法，專責收容60歲以上有慢性病的受刑人。

周輝煌也提到，關久也易引發心理疾病和反社會人格，近年精神疾病有增加趨勢，尤其吸毒易有被害妄想症而產生攻擊行為，除了研擬在台中監獄擴大精神疾病收容專區，也可規畫在南、北部增設精神醫療專區。他也直言，各監獄的毒品犯比例占5到6成，再犯率高，希望增配心理師、社工師，加強管理輔導處遇。

周輝煌說，社會對國際詐騙集團恨之入骨，許多年長者一生退休金被騙後跳樓、燒炭輕生，矯正署著力點除持續宣導沒有不勞而獲，也要展開修復式正義，沒有繳回不法所得或達成和解的收容人，會務實審核他的假釋案。他也舉例，曾有家屬到監獄中秋懇親，孰料該收容人一早就被移監，橫向聯繫疏失導致家屬白跑一趟，當時立刻用遠距接見方式解套，呼籲同仁要發揮同理心化解民怨，並以「不要忘記初衷」勉勵大家，「矯正單位不只是養家活口的職業，更是積德奉獻的志業！」

接續發言的蔡清祥笑說自己「看錯周輝煌」，原本以為周是靜靜的人，豈料心有定見、侃侃而談，讚他不論在第一線或內勤行政工作都表現非凡，經驗豐富，老實「古意」更是優點，期許他一一實踐抱負遠見，帶領矯正同仁往前衝，尤其民眾最痛恨的詐欺，要好好教化扭轉價值觀，避免少年犯出去後變大尾，強調不要再用戒護管理模式應付收容人，要用愛跟包容幫助他們回到社會。

蔡清祥也感念黃俊棠在署長6年任內推行收容人1人1床、擴建監所、引入「科學實證毒品犯多元處遇」、4所少年輔育院學校化等，還跟北海道監獄簽交流協定，助矯正機關走向國際化，成績有目共睹，謝謝他為監所服務42年。

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