新竹棒球場日前挖出廢棄物土方「大秘寶」，引發熱議。臉書粉專「工程師看政治」指出，這最多是10年十幾億的事，更大的問題在高鐵南延，此案工程成本約620億元，工程需10年，完工之後會有每年2.37億元的營運虧損，至少連續賠30年，這將是一個上看40年、700億的政治災難。

工程師看政治今(16日)在臉書發文表示，據民眾黨主席柯文哲轉述，新竹球場挖了17個洞做檢驗，結果都不合格，這表示底下是爛成一片，還付了9.5億出去，如今不能營運，巿府將會面臨違約賠償問題。不管從時間、合約、法律、人事、預算哪一個角度來看，新竹球場都是一個四年內難以收拾的爛攤子。不過，這個災害最多是10年十幾億等級的事，還有一個更大的問題發生在南方 -- 高鐵南延。

工程師指出，此案的工程成本約620億元(這是低估值)，工程約需10年，預期完工之後，我們會有每年2.37億元的營運虧損，至少連續賠30年，而付出這麼大的代價，也只是讓六塊厝到左營站的時間節省15分鐘，明明改善台鐵就能解決的事，卻硬是要用高鐵。請注意，這是一個上看40年700億的政治災難，跟它相比，新竹只是小事，球場最糟的狀況是砍掉重練，只要有好的巿府團隊＋包商，再怎麼樣，幾年之內總可以解決。

「但高鐵不是，一旦開工、土地徵收下去，就再難回頭。」工程師強調，我們會用半輩子的時間製造一個700億的禍害，再用半輩子的時間補救這個財務災難，虛耗一輩子。這還只是看財務的部份而已，無腦的高鐵延伸，還會帶來其它副作用，例如加速人口往大都巿集中、加劇青年北漂、官商土地炒作造成地方房價上漲，都是已經發生或正在發生的事。

工程師直言，不管怎麼看，高鐵南延都是錯誤，這在2019年的時候討論最多，幾乎所有媒體，無分藍綠白，都是清一色的反對，但國家機器在蔡英文/蘇貞昌的手上，他們堅持要錯下去，我們只能被迫一起撞山。

工程師痛批，只能說，無論中央或地方，只要有黨的地方就有災難，他們每在位多一天，殘局就愈難收拾，前人興利千難萬難，但破壞、浪費、揮霍卻非常簡單，之所以少子化會全球最嚴重，原因其實就在我們眼前。只要一句「抗中保台」就能騙到政權，黨不需要、也不會有任何治國專業，因為從頭到尾就是詐騙，詐騙就是為了錢。解決問題的第一步，是喚醒沉睡的民眾，第二步，是2024用選票讓黨下台。