疾病管制署統計，最近國內腹瀉就診人次上升，且過去4周接獲64起腹瀉群聚通報，其中28起驗出諾羅病毒。疾管署發言人莊人祥提醒，年末親友聚餐多，務必留意手部衛生和飲食安全，如有腹瀉情形，待症狀解除至少48小時以後再恢復上班上學，以降低病毒傳播的風險。

疾管署監測資料顯示，國內上周（1月8日至1月14日）門急診腹瀉就診為13萬9728人次，高於2022及2021年同期（分別為10萬4114及11萬6497人次），近期腹瀉就診人次呈現上升趨勢；全國近4周共接獲64起腹瀉群聚通報，較去年同期高，其中28起檢出諾羅病毒，占比44％。

莊人祥提醒，年末聚餐多，加上天冷窗戶緊閉等因素，恐增加諾羅的傳染機率；感染諾羅病毒後1至3天，會出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天。

疾管署提醒，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。

另外疾管署呼籲，民眾如廁後、進食或準備食物前應正確洗手；烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，並避免食用未充分煮熟的蛋、肉類或貝類等水產品。有疑似症狀應在家休息，症狀解除至少48小時後再恢復上學或工作，如需外出應佩戴口罩，避免傳染他人。