紀錄片《神人之家》勇奪2022台北電影獎百萬首獎、最佳紀錄片、最佳剪輯三獎。（北影提供）

2023第25屆台北電影節將於6月22日至7月8日舉行，招牌雙競賽「台北電影獎」與「國際新導演競賽」1月16日開始徵件，統一於3月15日截止收件，雙競賽不但獎金豐厚，更能推動參賽獲獎作品的聲勢與能見度。為鼓勵更多優秀電影人才投入台灣電影拍攝，本屆放寬導演及最佳新演員國籍限制。

台北電影獎一直以來拔擢本土優秀影像創作者，鼓勵不同題材與表現形式，堅守台灣電影的主場。四類別影片「劇情長片」、「紀錄片」、「短片」及「動畫片」皆可角逐各類別最佳影片，並共同競爭演員與技術類等15項個人獎項，以及最高榮譽百萬首獎。

為鼓勵優秀電影人才投入台灣電影製作，本屆四類影片參賽資格調整為以國產電影之認定為主，不再限定導演須具備身分證或居留證身份；惟紀錄片、短片、動畫片三類如不符國產電影之認定，仍可憑導演具有中華民國國籍或居留之身份報名參賽，以保障台灣創作者原有之參賽權益。此外，最佳新演員亦同步取消國籍限制，所有個人獎項提報，無論幕前或幕後皆不再有國籍限制。

去年台北電影獎由紀錄片《神人之家》勇奪百萬首獎，該片並獲得最佳紀錄片、最佳剪輯等三大獎；《美國女孩》榮獲最佳劇情長片，最佳短片及最佳動畫片分別頒發給《詠晴》及《素還真》。出道11年的柯震東憑藉《月老》首封影帝，陳湘琪則以《修行》二度榮登台北電影獎影后。