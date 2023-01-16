為期3天的112年大學學測於昨（15）日落幕，一名女考生表示，她在考前20分鐘得知最親的家人過世，瞬間忍不住潰堤，混亂的情緒也影響到考試表現。而監考人員得知情況後，馬上給了她一個擁抱，還貼心地遞上衛生紙，超溫暖的舉動再次逼哭這名女考生，也因此特地上網發文：「想跟你謝謝，有你真好」。

「謝謝遞給我衛生紙的監考人員！」原PO在論壇《Dcard》發文表示，15日是社會組的最後一天考試，她在前往考場的路上，突然接到親人過世的噩耗，「直接在捷運上大爆哭，哭到學校」，而當時距離考試僅剩下大約20分鐘，她一到校就直奔保健室，向護理師傾訴。

護理師向原PO表示會通知大考中心，並要她趕緊去複習學科，「結果當然是什麼都看不進去，數學公式忘光光」。進考場前，原PO擔心自己不斷擤鼻涕，可能會遭到扣分，因此想先和監考人員說明情況，不料還沒開口，對方竟突然張開雙臂，給了她一個溫暖的擁抱，表示已經明白所有情況。

原PO一聽，淚水又再次奪眶而出，對方見狀也趕緊遞上一包衛生紙，上午數學B考試結束後，還特地前來關心，讓原PO備感窩心，直說：「真的覺得好溫暖也很感謝，很幸運能遇到這麼善良的監考人員」。

一整天的考試結束後，原PO本想和這名監考人員致謝，但礙於對方正在計算考卷數量，擔心會被質疑不公正而作罷，也因此原PO特地發文，希望能傳達謝意：「不知道妳會不會看到這篇，只是想跟妳說謝謝，有妳真好」。