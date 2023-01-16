為延長小家電延長使用壽命，台中市政府環保局特別成立「家電診所」，目前在「寶之林環保教育園區」及「清淨園區」設置收領件窗口，統計去年共受理2783件，修復率高達8成，環保局強調，透過維修師傅駐點服務，教導民眾排除家電的簡易故障問題，還能省下荷包。

環保局長陳宏益表示，「家電診所」成立於2011年，在「寶之林環保教育園區」及「清淨園區」設置收領件窗口，去年辦理民眾送來小家電檢修數量共有2783件，完成修復件數2358件，修復率達84.73％；營運至今收件量達2萬多件。

陳宏益指出，透過家電診所延長家電壽命，有效減少約160公噸碳排放量，相當於省下31.4萬度電，為市民節省3100萬元的支出，創造循環經濟價值，讓環保永續再利用，有效降低資源物丟棄而減少垃圾量。

家電診所的師傅說，曾有民眾拿著老電扇來維修，他說這個電扇陪伴他10多年，這次壞掉卻捨不得買新的，想知道電扇能撐幾年，最後雖然仍無法修復，但家電師傅盡了全力，民眾也表示很感謝。

環保局指出，家電診所受理維修項目包括電風扇、吹風機、烤箱、飲水機、檯燈、電鍋及果汁機、熱水瓶、暖風扇、烘碗機、快煮壺等，每件維修品酌收50元工本費，特殊材料更換費用另計，民眾可多利用，讓家中的小家電有機會起死回生。