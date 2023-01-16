高雄茂林區族人期待已久的情人谷溫泉耗時將近7年時間終於興建完成，在今年1月7日溫泉第一階段開放營運，部落族人高度期待溫泉為部落帶來全新觀光商機。

高雄市茂林區過去是台灣主要溫泉勝地之一，但八八水災後，溫泉被大量土石覆蓋，觀光跌落谷底。原住民族委員會斥資近9000萬元新台幣，協助茂林探勘到溫泉源頭，並打造高市首座溫泉示範區，設有戶外免費泡腳池、親子池、戶外冷熱泡湯池；室內湯屋則有情人湯屋、家庭湯屋兩種類型可以選擇，溫泉產業前景看好。

南仁湖育樂股份有限公司副理陳裕嘉表示，擬定回饋機制讓茂林族人可以免費泡溫泉，邀請族人一起體驗茂林情人谷溫泉的碳酸氫鈉泉，特別設計茂林日活動，提供族人免費泡溫泉。同時，該公司也願意聘用一半比例的在地工作人員數量，保障地方民眾就業。

屬於茂林族的高雄市原民會主委阿布斯說，非常推薦茂林情人谷溫泉，這是高雄市首座溫泉示範園區，溫泉泉質屬碳酸氫鹽泉，水溫介於38至42度之間，為現地汲取使用的溫泉產業示範園區。