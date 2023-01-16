中國預計在週二(1月17日)2022年GDP數據，在此之前西方經濟分析師表示，在經歷了疫情和房地產的雙重危機後，2022年中國經濟增長可能是40年來最低的一年。但是分析師認為，隨著疫情管制放鬆，重新開放進程已經開始，預計2023年經濟將逐季加速，可望達到5%的GDP增長率。

《美國之音》報導說，10位財經專家受訪時預測，中國這個世界第2大經濟體2022年的國內生產總值(GDP)同比將增長2.7%，與中國2021年超過8%的增長率相比大幅下降。這也可能是中國自1976年（毛澤東去世那年）經濟增長收縮至1.6%以來的最慢速度。這項比較數據不包括2020年，因當時新冠病毒疫情於 2019年底在武漢爆發。

報導指出，北京為自己設定的2022年增長目標約為5.5%，但這一目標被在中共清零政策下完全破滅，所有的製造業活動和民間消費完全停滯。嚴格的封鎖、隔離和強制大規模核酸檢測導致主要樞紐的製造設施和企業突然關閉，例如全球最大的蘋果手機工廠鄭州，嚴路封控也影響了全球供應鏈。

在實施了世界上最嚴厲的新冠病毒防疫措施3年之後，北京在去年12月初突然放鬆了對大流行的防疫措施。但是大陸民眾正在與快速擴大的疫情對抗，醫院和醫務人員已經不堪重負。

報導說， 這可能會反映在2022年第4季度的增長中，這個數據將於週二公佈，同時公佈的還有零售、工業生產和就業等一系列其他指標。北京中國社會科學院經濟學家張明表示，第4季度相對困難，無論是消費還是投資，增長都在放緩。

房地產業和建築業占中國GDP的1/4以上，自北京2020年開始打擊過度借貸和猖獗的投機活動以來，房地產業一蹶不振。中共當局11月宣佈了穩住房地產的措施，包括對負債開發商的信貸支持和准許購房者延期償還貸款。

中共實施的這些措施可以視為對未來樂觀的理由，不過滙豐分析師劉晶警告，「過渡階段可能會很坎坷，因為中國可能需要應對激增的病例和日益緊張的醫療衛生系統。」

世界銀行預測，2023年中國GDP將反彈至4.3%，但仍低於預期。經濟學家Larry Yang認為，2023年是「回歸確定性的一年」，經濟增長將逐季加速，預計全年GDP將達到5%。他說，「經濟最糟糕的時期已經過去了」。