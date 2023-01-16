知名作家苦苓（王裕仁）以獨到見解和犀利談吐聞名，2022年初傳出健康亮紅燈，長了14.5公分大的腫瘤，他當時還準備好遺囑，造成熱烈討論；所幸苦苓腫瘤非惡性，切除後他開始注重健康，今（16）日在臉書曬出最新的健檢報告，一個紅字都沒有，讓粉絲大讚：「67歲年紀，47歲身體」。

苦苓今日上午在臉書發文，上傳他最新的健檢報告，自豪地說，「全部及格！一個紅字都沒有」，畫面上看到年齡67歲的他，每個檢查項目數值都在正常範圍內，完全不像是去年長過腫瘤又動手術的身體；不過，苦苓炫耀之餘，也透露如何調理身體的方式，「太太說是吃素的好處」。

67歲苦苓健檢報告很健康。（圖／摘自苦苓（王裕仁）臉書）

其實苦苓去年上節目說道，原本一輩子都不打算做健康檢查的他，看中醫後發現健康亮紅燈，到醫院檢查才發現長了一個哈密瓜大的腫瘤、14.5公分佔了肝的3分之2，非惡性屬於巧克力囊腫；在經過手術後，他更能體會身體健康的重要，當時透露早已準備好遺囑，直言：「要做一個負責任的老人」。

許多粉絲看到苦苓67歲還能找回健康身體都很替他開心，「健康的活著才會幸福」、「恭喜，67歲年紀有47歲的身體狀態」、「好厲害，聽太太的話準沒錯」、「期許自己到大哥您的歲數，也能有這麼健康的身體」。