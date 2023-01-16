新北市1名高姓男子因加入某Telegram群組，其群組內有名匿名網友表示，若他願意提供女友裸照，便會回傳其他用戶的裸照作為交換，於是他便將網友提供的毒品與麻醉劑，加入女友與女友妹妹的泡麵中，豈料，他見女友還有意識，竟在拿沾有麻醉藥的衛生紙摀住女友口鼻，遭女友尖叫後掙脫，女友妹妹也被驚醒並打電話向友人求助並報警；法官依欺瞞方法使人施用第4級毒品，處高男有3年6月徒刑，可上訴。

依據判決書記載，一名高姓男子於110年3月間加入某Telegram通訊軟體群組，該群組有位匿名網友向他表示，若他願意提供女友的裸照，便會回傳其他用戶的裸照交換，他答應這名網友後，該網友就將1瓶吸入用麻醉液劑、4瓶含有4級毒品成分咪達唑他(Midazolam)的液體寄到他的公司。

高男便於110年5月間晚上，在女友住處，趁女友和女友妹妹煮泡麵時，將該液體注入泡麵中，帶女友與其妹妹因食入含有毒品的泡麵後，感到暈眩於是在客廳的沙發上休息，但是他見女友還有意識，再次拿出沾有麻醉劑的衛生紙摀住女友口鼻，其女友便掙扎、大聲呼叫，而女友妹妹也被呼救聲嚇醒，並趕緊打給友人求助，以及報警。

新北地院審理時，高男矢口否認犯行，他辯稱認為麻醉藥劑是從正規藥廠拿的，也完全沒有聯想到是毒品，另外，他還提到，抽取的液體是第四級毒品，泡麵湯汁卻檢驗出是第三級毒品，且後續在鑑定，泡麵內已驗不出毒品成分。

法官認為，2姊妹經醫院驗出體內有毒品成分，雖然，高男在滾燙的泡麵中注入第四級毒品咪達唑他，但因化學反應，毒品轉變為3級毒品三唑他，毒品成分轉變非高男所能預見，但其犯行仍屬實，審酌高男與其女友達成和解，女友妹妹也對量刑沒有意見，依欺瞞之方法使人施用第四級毒品，處高男有期徒刑3年6月，可上訴。

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