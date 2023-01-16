高市少年隊警花、警草出演阻詐微電影，超高顏值搭配時下流行語或梗圖，少年隊也藉此融入防詐宣導資訊，提醒少年誤入犯罪圈套。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方曾破獲少年參與其中刑案。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

青少年因心智尚未成熟，是許多不法集團鎖定吸收對象，據高市警方統計，自2021年起，「詐欺」案類青少年犯罪人次較多，其中以車手居多。為防止少年淪為集團犯罪工具，由少年隊警花王妍惠、警草翁家健出演阻詐微電影三部曲宣導，超高顏值搭配時下流行語或梗圖，廣受好評，少年隊也藉此融入防詐宣導資訊，提醒少年誤入犯罪圈套。

為防制少年因身心未臻成熟，遭不良同儕影響或不法分子利用而接觸到犯罪行為，高市警方落實少年犯罪類型分析，定位少年犯罪增加原因，針對少年高發、突增案件即時研擬預防策略，高雄市2022年共有935人次全般少年犯罪，較2021年同期1228人次減少293人，少年犯罪率下降幅度達23.86％，降幅在六都排名第一。

據高市警方分析，自2021年起，少年犯罪人次增加較多的犯罪類型為「妨害秩序」及「詐欺」案類，特別針對刑法「妨害秩序罪章」第149條與150條修正施行後須面臨的處境，教育少年應積極避開可能的觸法情境。

針對「詐欺案件」高市警方細化時下詐騙手法，研議宣導方向並結合青少年日常喜好、關心議題，設定不同宣導策略；據統計，2022年與2021年同期相比，各類案件多呈下降趨勢，其中以妨害秩序案類減少93件最多，詐欺案件減少92件、下降38.49％次之。

少年隊指出，特別針對詐欺案件製作防詐3部曲企劃，結合網路流行語或梗圖，融入防詐宣導資訊，藉話題熱度順勢推廣，少年隊警花王妍惠、警草翁家健個個傾盡全力，就連少年隊長也扮演蜘蛛人熱情出演，現已於臉書專頁推出第2部曲。

少年隊表示，農曆春節將至，為提醒民眾注意詐騙集團的各式手法，預計於春節前後隆重推出第3部，春節期間上網吸收防詐資訊，跟親朋好友有獎徵答拿好禮，認識詐騙手法及話術，即時識詐護荷包。