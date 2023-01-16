對於有媒體報導指出，何志偉對外宣稱自己是「賴清德發言人」，民進黨立委何志偉今（16）日晚間發表四點聲明：

1.何志偉從來沒有「對外說過」自己是賴清德主席發言人。

2.何志偉從來沒有「接受過」賴清德主席發言人的職位。

3.跑基層活動/公祭致敬時，何志偉從來沒有「使用過」賴清德發言人的頭銜。

4.如此沒有邏輯、沒有證據、憑空捏造的造謠，何志偉將採取法律手段捍衛清白。