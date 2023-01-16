台東縣原住民嘎嗚啦瀚發展協會的理事長陳宜樺（右）要離開記者會時，特別向梁佑南跟方琦擁抱感謝。（民視提供）

梁佑南長期帶著家人做公益，今（16）日和女兒方琦為台灣偏鄉公益團體「臺東縣原住民嘎屋啦瀚文教發展協會」，向企業主鍾文智募得百萬元的資源車一台，方便偏鄉長者、孩童就學或就醫。

梁佑南在該團體做公益已經5年之久，也曾找陳美鳳一起買鞋給當地原住民孩子，早已建立溫馨情誼，孩子們還會親暱喊她「佑南」。前年她發現單位的資源車老舊，因此萌生替協會募款換車的想法，直到今年終於成真，「其實我自己都沒開過新車，我開了11年的2手車。」愛心滿滿。

過年將至，梁佑南的媽媽因失智住在安養中心照護，依規定沒辦法接回家過年，但3姊妹會輪流煮年菜過去，把握短暫的30分鐘會面。去年方琦也加入8點檔演出，荷包滿滿，過年會包紅包給媽媽，梁佑南笑說一定會收，「這是對孩子成就的肯定。」方琦被問及感情題，梁佑南不小心曝光她的戀情，「知道有一個人常送她回來，這年紀沒有人追是我家小孩有問題吧，但也不著急，多交朋友。」笑說還不想那麼早當阿嬤。

宋逸民曾在8點檔演過梁佑南的兒子，對於近日教會爭議梁佑南表示自己不是當事人也沒有參與，不方便多說，「上次遇到宋逸民是艾成的喪禮，會打招呼。」而同門師妹白家綺同陷風波，梁佑南稱讚她是聰明懂事的女生，在公司也很照顧晚輩，「相信她可以找到方式調適自己。」

對於家暴議題，梁佑南和老公結婚30年，她表示每對夫妻都有自己的相處模式，她和老公吵架時，氣氛不對就會先迴避，再找方式和好，「我老公就會泡咖啡要方琦拿給我，我認錯的話就會問他晚餐要吃什麼。」梁佑南說老公是處女座，浪漫很務實，曾對他說送給彼此最好的禮物就是把身體顧好。而過年全家人會一起到雲林旅遊，梁佑南對雲林的景點、美食如數家珍，宛如觀光大使。