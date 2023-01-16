大陸近期陸續解禁針對新冠肺炎的各項限制，中國文化與旅遊部官網今（16日）公布，為促進演出巿場恢復發展，2月16日起恢復對港澳台營業性演出的受理和審批，也就是台港澳歌手可以去大陸舉辦售票演出，對於演藝工作相關從業人員絕對是一大好消息。

天后張惠妹（阿妹）日前剛完成美國巡演，近期專心備戰3月底開唱的高雄演唱會，阿妹的經紀人陳鎮川今受訪，對於大陸開放營業性演出抱持正面看法，透露近期收到大陸主辦單位邀約前往巡演：「但是還在排，因為之前有一些城市已經訂了時間。」若以阿妹目前高雄及海外等地的演唱會檔期推算，天后下半年似乎有望赴大陸舉辦「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」。

台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基認為，大陸恢復受理營業性演出，對於港澳台絶對是一大利多，表示：「疫情這幾年，很多大陸演唱會都延期了，包括劉德華、周杰倫等天王天后都是，大陸是很大的市場、有比較多的演出機會，對所有藝人都很重要。」王祥基也提醒，大陸開放營業性演出後，相信也會提出新的法規因應，藝人團隊要及時跟上腳步，才會掌握先機。