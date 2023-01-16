南市府今天再次到現場稽查，決定依法嚴懲。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市學甲區豐和里一處養豬場預定地，去年多次遭居民反對設置，也有民眾檢舉土地疑遭非法傾倒營建土方，去年9月農業局等相關單位會勘時，發現業者確實有違規填土的情事，當下要求限期清除，業者不但置之不理，反而變本加厲「倒更多」，決定依法嚴懲。

農業局表示，16日上午與地政局、工務局、環保局、警察局、學甲區公所及傾倒行為人到場現勘，發現現場回填混凝土塊、磚塊及碎石等營建剩餘土石方，要求業者立即停止一切非法使用及限期改善，若不遵從者，將按次處罰。

據悉，這處養豬場預定地，從去年就爭議不斷，先是有居民反對離住家太近，之後又有人抗議廠商偷施工，當時的國民黨籍台南市長候選人謝龍介、民進黨市議員蔡秋蘭等人都來聲援。

農業局表示，申請業者未依核發的畜牧設施容許使用同意書內容使用，如期限內未改善，將依法令廢止該容許使用同意書，並通知工務局廢止建築執照；另也會持續敦促和當地居民溝通、以免影響雙方權益。