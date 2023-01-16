涉及立委集體貪瀆案的「白手套」、「是知」公關公司總經理郭克銘，因涉嫌向建商誆稱遊說立委修法，取得白色恐怖期間國民黨取得土地，詐騙500萬元後，去年遭檢調約談獲20萬元交保，檢調再查出，郭克銘勾結立委助理丁復華2人以遊說立委協助取得某中央機關標案，向資訊業者收受數百萬元，涉嫌詐欺等罪。台北地檢署16日再指揮調查局北機部兵分7路搜索「是知」公司等地，約談郭克銘、郭妻高玉如、丁復華及另名立委助理、業者共6人到案。

據了解，本案亦是立委集體貪瀆案的「案外案」之一，檢調經長期監聽郭克銘後，掌握郭與建商聯絡的對話紀錄，並過濾扣案「是知」公司帳證資料後，另行分案偵查。

檢調查出，郭克銘與立委助理丁復華等人涉嫌政治受難遺族佯稱，可代為遊說立委，協助修正《促轉條例》，讓建商、遺族可取得當年被國民黨強行徵收的土地，詐取至少500萬元的活動費，檢調去年7月間二度搜索、約談郭克銘夫妻、丁復華等人，檢方訊後諭令郭克銘夫婦各以20萬元交保，丁復華交保10萬元。

檢調持續清查又發現，郭克銘疑似在2015年得知有資訊廠商想取得中央機關某部會資訊類標案，藉口可協助疏通立委，利用立委影響力協助爭取為由，又在2017年到2018年間，向廠商收取數百萬元，但廠商事後順利取得標案。

檢察官16日指揮調查局北機站，第3度搜索並約談郭克銘夫婦、丁復華等6人。據了解，檢調目前尚無立委或民代涉案的具體事證，因此檢調今天約談行動，並無立委或民代在內。不過，檢調仍在釐清金流，倘若錢確實與立委有關，案情恐將升高為貪瀆案。

郭克銘、丁復華因涉立委貪瀆案，台北地院一審判處郭克銘8月徒刑，得易科罰金，另2年徒刑不得易科罰金，均緩刑5年，須支付國庫600萬元、提供義務勞務200小時，褫奪公權2年；丁復華因轉為汙點證人，判刑1年10月、緩刑4年。