朴星雄在《巫師靈不靈！？》中飾演傳奇巫師。（可樂電影提供）

39歲韓國男星鄭敬淏繼韓劇《火星生活》、《當惡魔呼喊你名字》後，與朴星雄在喜劇電影《巫師靈不靈！？》3度合作，片中他一改觀眾熟知的「機車暖男」形象，演出一名為求利益不擇手段的冷血反派，與朴星雄飾演的傳奇巫師有著亦敵亦友的微妙關係。而鄭敬淏之所以會接下這個角色，其實正是因為好友朴星雄的牽線。

2人合作過多部影劇，首次共同演出韓劇《火星生活》時，便因從劇中吵到劇外的好感情而被粉絲湊成「火星CP」，火花十足。緣分也不僅止於此，朴星雄先是在鄭敬淏的大力推薦下接演了韓劇《當惡魔呼喊你名字》中的惡魔一角，成為他們2度合演的作品。在拍攝《當惡魔呼喊你名字》的過程中，反而輪到了朴星雄拿出《巫師靈不靈！？》的劇本，詢問鄭敬淏誰適合演出片中的大反派，沒想到鄭敬淏竟然毛遂自薦，才促成了這令人期待的第3次同框演出。

《巫師靈不靈！？》劇情講述菜鳥巫師辛男（柳炅秀 飾）、天才巫師清潭少爺（梁炫民 飾）、與傳奇巫師馬成俊（朴星雄 飾），三人因為一場謀殺案而意外結識。在一場喚回亡靈的招魂儀式上，三名巫師為了爭取「最強巫師」的頭銜，也為了對抗鄭敬淏所飾演的反派，展開鬥法大對決。而串起3人靈力的，是一首名為「大巫歌」的古老神秘旋律。

片中朴星雄所飾演的傳奇巫師馬成俊，儘管曾擁有高強靈力，卻在某天頓失力量；鄭敬淏則是繼《無情都市》後罕見地再度詮釋反派角色。有別於在《機智醫生生活》中「機車暖男」的模樣，或是戲外與女友秀英放閃秀恩愛的暖男友形象，留起一頭長髮、穿著西裝配上優雅領巾，看似溫文儒雅，卻是個利益至上的無情反派，與朴星雄飾演的傳奇巫師表面上互相合作，實則是為了利益而利用彼此的相愛相殺。再加上柳炅秀、梁炫民2名巫師的意外攪局，大鬧通靈法事的結局會如何收場？

《巫師靈不靈！？》將於2月10日在台上映。