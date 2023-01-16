相關證物。(黃敬文翻攝)

日前新北市政府警察局刑事警察大隊接獲多名被害人指稱，「凱耀」、「富雄」等假投資網站佯稱跟著LINE「飆股群組」即可賺大錢，待被害人想領取獲利，就以索取高額保證金或系統操作錯誤為由，再加以重複誆騙被害人，使其血本無歸；警方經過半年偵辦後，一舉逮捕5名嫌犯，全依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

刑大指出，該詐欺集團手法先以LINE群組或養眼美女照片誘騙被害人，對被害人發動噓寒問暖展開關懷攻勢，再以「領取飆股」、「老師帶牌」製造獲利假象，誘騙被害人至假投資網站「註冊」成為會員，並不斷入金投資，等到被害人要出金時以需繳納額外費用等理由不斷推拖，始悉受騙。

警方歷經半年積極跟監蒐證追查後，報請台灣桃園地方檢察署、台中地方檢察署指揮，陸續前往桃園市、台中市等地，查緝33歲王姓犯嫌等5人到案，並搜獲作案手機、黑莓卡、平板電腦、現金61萬元等相關證物。

據了解，在追緝王姓犯嫌時，警方見王姓犯嫌駕車與同夥形跡可疑，一路跟監尾隨蒐證，見時機成熟立刻趨前攔車攻堅，王姓犯嫌當場嚇到腿軟下車；全案依照刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，另積極追查其他詐欺共犯中。

新北市警局表示，疫情期間假投資詐欺案件比率有升高趨勢，投資理財務必要找具規模可信賴的投資或經理人，千萬不要誤信來源不明的簡訊或是LINE訊息，以免詐欺集團趁隙而入騙取金錢。也藉此呼籲社會大眾，法網恢恢，疏而不漏，凡走過必留下痕跡，切勿心存僥倖以身試法。

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