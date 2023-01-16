BVLGARI BVLGARI X LISA限量款腕表，參考售價約20萬4000元，全球限量700只。（寶格麗提供）

BVLGARI BVLGARI X LISA表背上有LISA所繪雪絨花與字母「L」。（寶格麗提供）

韓團「BLACKPINK」正進行世界巡演，成員LISA是義大利精品寶格麗（BVLGARI）的代言人，被眾人視為女神的她，最新代言BVLGARI BVLGARI系列表款，自己也參與了腕表的創作，散發個人魅力與特出的藝術表現力。

表背刻有LISA繪製的「雪絨花」，也是她的最愛的瑞士阿爾卑斯山小白花，並在花中寫上她名字首字母 「L」，作為她參與這項企劃的紀念，專屬收藏盒也加入了這個元素與LISA的簽名。

表款以自身經典系列表款為藍本，打造專屬的BVLGARI BVLGARI X LISA限量款，採用精鋼與玫瑰金製作，表圈上鐫刻經典標誌14個字母，搭配隨光線產生微妙炫彩變化耀眼表盤，並鑲嵌了12顆鑽石時標，打造出玫瑰金指針、表冠鑲嵌蛋面切割紅碧璽的夢幻表面，讓人聯想LISA在舞台上的多樣魅力與壓倒性的存在感。腕表全球限量販售，讓世界各地的粉絲與表迷們展開購買搶先戰。