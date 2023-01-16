黃姵嘉、張耀仁共譜刻骨銘心的初戀。（華視提供）

黃姵嘉、楊子儀、張耀仁主演的華視台語奇幻愛情劇《再見之後》，劇中張耀仁經常附身楊子儀，來表達對黃姵嘉來不及說的愛，現實生活楊子儀也經歷過充滿遺憾與懊悔的事，他說：「之前一直說要帶龍哥（龍劭華）去找師父西哥（陳博正）泡茶聊天，因時間對不上錯過就再也沒有機會，所以我現在更懂得要好好把握相聚的每一刻，不留遺憾。」

而因為張耀仁附身楊子儀，讓黃姵嘉面對楊子儀時總有似曾相識的感覺。楊子儀表示和陳博正就是有這樣似曾相識的感覺：「我和我的師父西哥（阿西）就是如此，不知道已經當他徒弟幾生幾世，每次聽他講佛經時，有種油然而生的熟悉感。就默默的流淚了，感覺祂就是當時我在這掃地修行時的師父，很奇妙的感覺。」

對於「靈魂交換」黃姵嘉與楊銘威不約而同地選擇成為小孩，黃姵嘉逗趣表示想當「櫻桃小丸子」，她笑說：「想像小丸子一樣，當個保有純真與充滿好奇的小孩，還有一直有疼愛自己的爺爺！」楊銘威則是想要跟自己的小孩靈魂交換，他大笑說：「這樣就知道他在想什麼！也想知道為什麼小孩半夜都不睡覺。」

被問及印象最深刻的懊惱，楊銘威話題同樣圍繞在孩子身上：「有次小孩胡鬧，我作勢打他屁股，但不小心打到他的腰，雖然力道很輕，但當下我哭了，這件事雖然他一定不記得，但我一直記在心裡，覺得懊惱又抱歉。」