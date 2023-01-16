瑪琳艾索普來自音樂世家，爸爸是小提琴家，媽媽是大提琴家，她小時候先是學鋼琴，後來學小提琴，9歲時有次和爸爸一起聽指揮名家伯恩斯坦的演出，讓她立志成為指揮家，後來伯恩斯坦也成為她的老師。（造次文化提供）

古典音樂圈女性指揮家翹楚瑪琳艾索普的紀錄片《瑪琳艾索普：首席女指揮》，將在2月3日上映。全片描述了她身為女性，在原本以男性為主的指揮世界裡闖出一片天，經過一次次的拒絕，仍不放棄，最終完成夢想，站上指揮舞台，佔有一席之地。

瑪琳艾索普在教學時，妙喻「古典音樂像熊」，她說，「當你看到熊，不是裝死，而是要想辦法讓熊覺得自己很大。」以此告訴學生，站在音樂面前，不能感到畏縮或害怕。

「別讓任何人對你說不可能。」瑪琳艾索普表示，她在追尋成為指揮家的路上，常常聽見「不可能」、「沒有女生當指揮家」、「你做不到」這樣的話，但她並沒有因此放棄，「現在我也當老師，我認為，如果有學生願意帶著熱忱來找你說：『我將成為你最好的學生。』如果你遇上這樣的人，不該放棄教他。」

瑪琳艾索普現為巴爾的摩交響樂團音樂總監、維也納廣播交響樂團首席指揮，曾任巴西聖保羅州立交響樂團常任指揮，同時也是史上首位登上倫敦逍遙音樂節「最後一夜」的女性指揮家，是少數打破長年由男性統治的指揮台，至今仍在改寫紀錄的指揮家。

瑪琳艾索普來自音樂世家，爸爸是小提琴家，媽媽是大提琴家，她小時候先是學鋼琴，後來學小提琴，9歲時有次和爸爸一起聽指揮名家伯恩斯坦的演出，讓她立志成為指揮家，爸爸儘管認為「不可能」，卻也買了一盒指揮棒，作為鼓勵她追夢的禮物。

瑪琳艾索普在追逐指揮的道路上並不順遂，身為女性，申請工作坊時常常受到拒絕，但她仍持續精進，1988年，她如願參加檀格塢德音樂節，並獲得指揮首獎，也因此受到她童年偶像伯恩斯坦賞識，入其門下，在大師教導下，她的指揮技藝也日漸純熟。

瑪琳艾索普面對困難時並不退縮，例如，當她加入美國巴爾的摩交響樂團擔任音樂總監和首席指揮時，當時樂團委員會的部分成員發表聲明抗議她擔任這個職位，同時還有人編造黑函攻擊她，她表示，當時原本要放棄，但後來轉念，換了方式處理危機。

她找了一個機會，和團員說話，展現誠意，並表示她能提升樂團的音樂層次，這番談話化解了樂團成員的心防，也化解危機，她後來也以音樂實力證明，將樂團程度再度提升到另外一個程度，並帶團到卡內基廳演奏。

瑪琳艾索普認為，交響樂團每位團員都有自己的師承和學習，以及各自對樂譜的理解，作為指揮，就是統合一個共識，呈現音樂。