近日民眾行經台1線嘉義縣表演藝術中心前，都會被入口處3.5公尺高的萌兔花燈所吸引。（嘉義縣表演藝術中心提供∕呂妍庭嘉義傳真）

不只萌兔，還有鵝、貓咪、熊貓等，各種可愛動物營造光環境。（嘉義縣表演藝術中心提供∕呂妍庭嘉義傳真）

童趣藝術裝置微型特展，展區分屬二處，分別為中心臨台1線草坪及梅嶺美術館。（嘉義縣表演藝術中心提供∕呂妍庭嘉義傳真）

近日民眾行經台1線嘉義縣表演藝術中心前，都會被入口處3.5公尺高的萌兔花燈所吸引，入夜後黃色萌兔散發溫暖氣息，在寒冬中特別引人注目，嘉義縣表演藝術中心表示，另有童趣藝術裝置20組散落在園區內，不只萌兔，還有鵝、貓咪、熊貓等，各種可愛動物營造光環境，歡迎民眾手牽小手，藝童趣走春！

嘉義縣表演藝術中心迎新春，以「藝童趣走春」為主題，在中心入口處、臨台1線草坪及梅嶺美術館入口，設置光環境及裝置藝術，展示期間自即日起至2月15日止，其中「回嘉真好」藝術裝置分成3個展區，最顯眼當屬3.5米高的萌兔花燈，另周邊還有各式可愛動物，因緊臨車水馬龍的台1線，已成台1線上新春賀歲吸睛亮點。

表藝也與民雄在地藝術家賴銘傳合作，舉辦童趣藝術裝置微型特展，展區分屬二處，分別為中心臨台1線草坪及梅嶺美術館，共約20組，除小兔及許多蘿蔔藝術裝置因應兔年主題，還有鵝、貓咪許等多可愛動物，象徵民雄鵝肉、民雄舊稱「打貓」等，搭配夜間燈光投射，讓藝術裝置在白天及夜晚各具風情。

嘉義縣長翁章梁表示，每年新春過年，透過多元藝術妝點嘉義縣，除營造節慶歡樂氣氛，也向返鄉遊子傳達歡迎之意，並讓大家感受到「回嘉真好」。表藝說，新春期間，除了藝術裝置，也有檜驛story檜木建築模型陳振龍師生聯展，歡迎大家到嘉義縣表藝術中心漫步、賞藝。