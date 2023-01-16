昨(15)日晚間，台中東區振興路、東光園道口，發生一起2死傷肇逃車禍，1輛轎車逆向、超速闖紅燈，攔腰撞上2輛機車後棄車逃逸，造成66歲葉姓男子及37歲的連姓女子傷重不治，葉男的女兒接獲噩耗，隨即從北部實習的醫院趕回台中，並在今(16)日返回事故現場招魂，葉女在現場數度淚崩，一度喊不出爸爸的名字，最後在法師的協助下，葉女擲筊一次就過完成招魂儀式。

據了解，遭撞死的葉姓男子，其女兒接獲噩耗後趕回台中，在家屬的陪同之下回到現場招魂，葉女在事故現場淚崩，一度哭到喊不出爸爸的名字，最後，由法師的協助下，葉女擲筊一次就過完成招魂儀式，葉女也捧起爸爸的牌位離開現場。

這起重大肇逃車禍，47歲劉姓男子駕駛自小客車，行經案發路口時疑似逆向、高速闖紅燈，攔腰撞上2輛機車後即棄車逃逸，造成66歲葉男及37歲的連女傷重不治，另外傷者則為38歲連女也受到開放性骨折。

檢方16日下午進行相驗，和葉男相依為命的女兒，以及連女的哥哥都到場，家屬悲痛不語，唯葉男女兒男姓友人聞訊和十多名朋友守在法醫室外，他們表示，葉伯伯人很好，昨晚其在北部醫院實習的女兒聽聞惡耗，哭著打電話告訴他們「爸爸被撞，走了！」還說，葉女和父相依為命父女感情相當好，本來一群人也相約待過年要到葉家一聚，如今都來不及了。