國姓鄉長邱美玲預估春節期間是最佳的賞花期，歡迎遊客來賞花並採買農特產品。（楊靜茹攝）

國姓鄉九份二山九尖茶廠附近梅區，花況大約七、八成，漫步梅花林，享受被香氣包圍的浪漫。（楊靜茹攝）

信義鄉梅子夢工廠周邊梅花約8成、近滿開。（信義鄉農會提供／楊靜茹南投傳真）

寒流及水氣推波助瀾下，南投縣各賞梅區的一夕梅花怒放，國姓鄉賞梅勝地九份二山九尖茶廠附近梅區，花況大約七、八成；仁愛鄉互助、新生村的梅花花況也五成以上；信義鄉梅子夢工廠周邊梅花約8成、近滿開。遊客表示，看到朋友分享梅花盛開情報，避開假日車潮，立即衝往國姓鄉賞花，漫步在盛開的梅花林，被梅花香氣包圍，真的很療癒。

九份二山的九尖茶廠、和7號梅莊，種植滿山谷梅樹，梅花盛開時像撲滿皚皚白雪，吸引遊客散步賞花拍照。

國姓鄉長邱美玲說，九份二山30公頃的梅樹，道路兩側就都是梅花，目前梅花花況約6成至7成，預估春節期間是最佳的賞花期，不過九份二山的聯外道路並不寬敞，多處路段雙向會車不易，請遊客遵守交通疏導措施。

另外信義鄉的梅花花況，各賞梅聖地花況為5成成至8成。信義農會指出，今年梅花較往年晚開約2周，這波寒流助攻下，梅子夢工廠周邊梅園幾近滿開，約5成至8成，土場約6成至8成，外坪頂蔡家附近梅園花況約5成，牛稠坑柳家梅園及烏松崙花況約3成，預估春節假期是最佳賞花期，歡迎遊客來賞花行春。

信義警分局則表示，因應春節假期賞梅旺季，前往風櫃斗、牛稠坑、烏松崙的賞梅道路，將實施單向交通管制，車輛必須從分局前的投91線，以單向通行方式前往賞梅，一直過了牛稠坑才能接回台21線，呼籲遊客配合交通疏導。