通宵打麻將 男駕千萬跑車停路中間 警破窗查獲毒品

通宵打麻將 男駕千萬跑車停路中間 警破窗查獲毒品

台中市26歲張姓男子疑因徹夜打麻將，太過疲勞，16日早上開車返家途中，竟然在車上睡著了，因他駕駛的是市價千萬的BMW跑車，且車子就停在路中間不動，引發附近員警查看、多次敲車窗，最後甚至請消防隊協助破窗，還意外在張男車上查獲二級毒品咖啡包、三級毒品K他命，依違反毒品危害防制條例將他法辦。

警方指出，16日上午10點鐘左右，第六分局市政派出所員警在台灣大道二段、渣打銀行前執行春節銀行守望勤務時，見到張男駕駛的千萬跑車就停在路中央，員警前往察看，且多次敲車窗，都未獲張男回應，擔心他身體不適，通報消防隊協助破窗。

消防隊擊破張男座車車窗後，員警趨前將他叫醒，張男才說，是因為前一天晚上徹夜打麻將，可能因為太疲累，才會開車開到一半睡著了，他的身體沒有問題，只是虛驚一場。員警為張男執行酒測，其酒測值也為0。

令人意外的是，執勤員警眼尖，在張男座車內發現有二級毒品咖啡包2包（8.28公克）、第三級毒品K他命1罐（7.04公克），即依違反毒品危害防制條例送辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！