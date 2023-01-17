涉及立委貪污案的郭克銘被控向廠商收受數百萬元款項，指稱遊說立委以取得政府標案，涉詐欺罪嫌。台北地檢署今天指揮調查局北機站兵分7路搜索，並約談郭克銘等6人。

據指出，被約談者包括郭克銘、立委廖國棟助理丁復華及一名立委助理等人，但未約談任何立委或民代。

前太流公司董事長李恒隆涉嫌透過是知顧問公司總經理郭克銘等人行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

郭克銘在偵查中自白，台北地方法院一審判處郭男易科罰金部分有期徒刑8月；不得易科罰金部分，有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間保護管束，向公庫支付新台幣600萬元，應向指定機構或團體提供200小時義務勞務，褫奪公權2年。

檢調獲報，郭克銘涉嫌於民國105年至108年佯向建商表示可遊說民意代表修正促轉條例，涉犯刑法詐欺等罪嫌。北檢去年7月間指揮調查局北部地區機動工作站執行搜索13處，約談郭克銘、丁復華、國民黨立法院黨團主任沈建億等6人。

檢察官複訊後，諭知沈建億以40萬元交保，郭克銘20萬元交保，丁復華10萬元交保，是知公司高姓職員20萬元交保。

檢調過濾相關卷證後，懷疑郭克銘於104年至107年間另涉嫌收受廠商數百萬元款項，指稱可遊說立委順利取得政府標案，今天再度指揮北機站兵分7路搜索，並約談郭克銘、丁復華及一名立委助理等6人。（編輯：李錫璋）1120116