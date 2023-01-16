上周末，印尼中蘇拉威西省的一家鎳礦冶煉廠發生衝突，原先是抗議待遇過低的示威，之後引發嚴重暴力，不僅工人宿舍與公司車輛遭到破壞，衝突還造成3人死亡。
雅加達郵報 (The Jakarta Post)報導，發生衝突的是江蘇德龍鎳業旗下的「PT鋼斯巴塔鎳工廠」(PT Gunbuster Nickel Industry ,簡稱GNI)。據中蘇拉威西省警方表示，冶煉廠的勞團發起待爭取更優待遇的抗議，之後演變成大規模破壞暴動，包括數量公司汽車被燒，100間工人宿舍被砸毀，警方出動鎮壓後，將71人拘留。
GNI公司的聲明表示，該公司和警方將對這一事件事件進行調查，瞭解抗議原因與人員傷亡和資產損失情況。
GNI於2021 年底啟動這座冶煉廠，，年產能180萬噸，總投資額估計 27億美元。 由於鎳的用途廣泛，特別是電動汽車電池的需求量更大，因此許多鎳工廠都在擴廠，但也造成勞工待遇不滿，引爆發暴力抗議活動。
印尼工業部長對此事件表示遺憾，並呼籲公司和員工達成共識，為各方公平解決問題。
工業部長稱，印尼政府將繼續吸引投資到印尼，以提供就業和經濟增長，當然，政雄有責任確保印尼的投資安全，這需要各方面共同努力，以來創造有利的商業環境
大陸外交部發言人汪文斌表示，駐印尼大使館已就此事，與印尼相關部門保持聯繫。他說「中方將繼續同印尼方保持密切溝通，期望事件能夠依法的妥善解決。」
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