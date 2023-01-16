南投縣長許淑華允諾儘速補足警力，盼合署辦公能因地制宜適度調整，讓居民安心。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華主持南投縣警察局16日舉行卸、新任局長交接典禮，肯定前局長黃永志在治安、交通上的貢獻，任內重大刑案都能迅速破案，相信新任警察局長黃勝源在台北市警局內、外勤職務歷練豐富，必定能持續維護南投治安，縣府也將儘速補足警力，盼合署辦公能因地制宜適度調整，讓社區居民安心。

黃勝源是中央警察大學交通學系第53期畢業，為中原大學工業工程學系、台灣大學資訊管理學系雙碩士，歷任台北市政府警察局南港、內湖、士林、松山分局分局長、內政部警政署資訊室主任及保防組組長，內、外勤職務歷練豐富，富領導統御及協調能力，工作績效優良，表現傑出，深獲各級長官的肯定 。

許淑華讚許卸任局長黃永志，對南投縣治安維護與交通疏導的貢獻，對其榮陞表達誠摯的祝福與恭賀。期盼新任局長黃勝源在既有堅實的基礎上，持續領導同仁全力投身南投縣治安工作，讓民眾有一個治安平穩、交通順暢的宜居生活。

針對大法官釋憲要求警方檢討輪值人員服勤時數，南投縣偏鄉小型派出所首當其衝，原本南投縣共90個派出所，其中16個是值班所，其餘74是值宿所，目前合署後有25個值班所、21個值宿所。對此許淑華強調，縣府3年內將補87名警力，希望合署辦公能因地制宜適度調整，讓社區居民安心。