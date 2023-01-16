「護國神山」台積電的高薪讓許多人嚮往，不過卻也有人實際加入後發現不如預期，工作得相當痛苦。一位台積電女工程師分享，台積電的三大文化讓內向敏感的她很不適應，包括工作積極有野心、個人主義、公司軍事化管理，因此上網詢問如何調適。不過許多過來人建議原PO最好趕快另求他職，因為開心生活比高薪更重要。

原PO在Dcard發文表示，「我想請教一下大家覺得怎樣的人才適合台積電」，她認為台積電三大文化。一是工作積極有野心，許多人在日常會議中會不斷提問，讓進行簡報報告的人有更多待完成任務要解決，活動上則是一定要和上層主管拍很多照片，巴著主管讓他們龍心大悅。

原PO說明，二是抱持個人主義，同事出包時沒人幫忙而是見獵心喜，考績主義至上，大家都想在工作上有所表現，不會想合作完成別人主導的專案；三是公司軍事化管理，上班要準時、下班不準時，上下分明的軍事化嚴格管控。原PO分析，自己個性內向偏敏感，「我在台積電做得很痛苦」，常覺得自己在公司格格不入，「想請教大家，怎樣的人格或我需要做怎樣的轉變，才能適合台積電？」

對此，許多過來人回應，「不適合就趕快離開吧，其實我發現過得開心比錢多重要」、「我跟你一樣，個性內向偏敏感，一直覺得自己沒有台積DNA，我覺得只能離開公司不然就是要變成他們，才能在這裡活下去」、「覺得不合適就跳出來吧！不然以後更難忍受」。