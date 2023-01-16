女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲和張穎穎公開認愛不久，昨（15日）驚傳情變，今（16日）張穎穎承認多次提分手，因為被汪小菲的情緒嚇到。稍早，張穎穎公開汪小菲求婚的訊息，心死地寫道：「我不堪重負，好好聽你媽媽的話吧。」發出後不久，又火速刪除。

張穎穎16日在微博宣布與汪小菲分手：「謝謝你懦弱的愛，我不堪重負，好好聽你媽媽的話吧。很愛過，很恨過，現在我也不恨了，都是命運。」張穎穎貼出數張與汪小菲的對話截圖，透過自動翻譯把對方的語音翻成文字。

張穎穎公開汪小菲的求婚訊息。（圖／張穎穎微博）

只見汪小菲自稱是老公，先向張穎穎道歉，再不斷請求：「我接受不了你跟別人好」、「我等不及了，你快點兒，我想你」、「你是我最愛的女人」，甚至直接求婚：「寶寶，你過來找我，咱倆把話說清楚了，咱結婚，我跟你結婚，我愛你，因為我喜歡你」、「我今天就想跟你求婚了，我明天給你準備個大鑽戒，可以嗎？」、「咱倆結婚，生好多個小Baby」等，不過張穎穎僅冷淡地回：「你喝多了」，汪小菲仍不死心，繼續哀求：「你來找我，我唯一愛的就是你，我是為了你好。」

張穎穎公開與汪小菲的訊息截圖。（圖／張穎穎微博）

張穎穎公開與汪小菲的對話截圖。（圖／張穎穎微博）

張穎穎公開與汪小菲的對話截圖。（圖／張穎穎微博）

張穎穎公開與汪小菲的對話截圖。（圖／張穎穎微博）

值得注意的是，張穎穎把汪小菲的暱稱改為「纏人精」，顯然受不了男方的死纏爛打。PO出不久，張穎穎火速刪除貼文，只保留16日上午質疑張蘭的貼文，她寫道：「尊重您是個長輩，一直告訴小菲百善孝為先，從始至終沒有說過您一句不好，理解您的不容易，但您好像在逼我站出來？真不知道你是真心愛您兒子還是為了流量每天罵人。」張穎穎甚至不爽地說：「過往哪個沒被您罵過，忘了您給我發的語音喊寶貝兒，讓我多關心小菲多照顧他了？所有的東西都有記錄，別再逼我了。」

張穎穎公開與汪小菲的對話截圖。（圖／張穎穎微博）

網友留言詢問是否分手？張穎穎親自回覆：「我說了無數次分手，最後一次是因為他出事那次真的給我嚇到了，情緒真的很不可控，很恐怖，直到昨天他還是不同意，還半夜來家裡開門。」張穎穎還在留言區發洩情緒：「罵了一年了，時不時拿我出來罵一下，兔子急了是會咬人。」