新竹市行政處長謝泊泓遭週刊爆料，出軌同為民眾黨的已婚人妻，兩人除了有親密互動外，該週刊甚至還直擊到他們在市府提供給首長的職務宿舍過夜，謝泊泓為此在15日晚間提出請辭獲准。媒體今（16）日詢問民眾黨主席柯文哲對此感想，並將謝泊泓跟中央流行疫情指揮中心指揮王必勝婚外情一事比較，讓柯文哲當下大笑連連。

柯文哲今受訪時被媒體問到，《鏡週刊》拍到愛將謝泊泓出軌美女人妻黨工林宜萱一事，他無奈回應，「每個人要為自己的行為負責，他們問我怎麼辦，我也只能說，自己事情自己要處理好。」記者隨後追問，「民眾黨出現婚外情，馬上就辭職，民進黨好像就是反過來，你有這種感覺嗎？」柯文哲當下先是一愣，直到有人提醒「王必勝」三字後，他才恍然大悟，並「哈哈哈」三聲，最後僅以「個人問題不用回答」8個字回應。

對於謝泊泓一事，新竹市政府今日稍早也回應，市長高虹安15日晚間即接獲謝泊泓處長辭職信，高已經准辭，新竹市府依照代理機制，行政處長職務暫由行政處副處長代理。另市府發言人施淑婷也強調，市政不會因謝泊泓離職落勾，市長就職前亦有其他面試人選，會盡快安排行政處長接任者，請市民朋友放心。

而王必勝婚外情一事則爆發在2021年，他與一名小15歲的林姓護理師有染，但王一開始先是否認出軌，接著對於媒體提問「太太原諒了嗎？」等相關問題都拒答，台北市議員游淑慧稍早也在臉書對此開酸，「反觀外遇偷吃還生子的王必勝，還高升為全國防疫指揮官，……到底是別人太笨，還是他太無恥？」