桃園青年透過戲劇表演辦理兒童趣味營隊，讓學童以輕鬆方式參與活動、學習新知。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園青年運用所學專業，教導學童電腦軟體相關知識。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園青年設計闖關遊戲，增加返鄉服務營隊趣味性。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府青年事務局透過促進青年社會參與補助，鼓勵桃園大專校院學生或設籍桃園青年，寒假期間運用所學專業辦理返鄉服務特色營隊，透過趣味遊戲與實作課程等，帶領偏鄉或弱勢學童以輕鬆方式學習新知，同時促使青年學子回饋家鄉，關心地方事務，帶給青年課堂外的體悟與反思。

今年寒假共辦理11場活動，青年局與桃園各大專校院社團、校友會或系學會合作，逾300名青年志工參與，赴各縣市服務近千名學童，其中特色營隊包括星際之旅營、科學成長營、3D繪圖工作坊、各國文化探索營等，陸續收件中。

青年局說明，返鄉服務隊不僅帶領國小學童從遊戲中學習課本外知識，也透過青年互動，與學童產生良好情感交流，營隊期間更使青年學子踏出舒適圈，帶學童製作機器人、操作資訊軟體或走出教室藉觀星體驗學習天文知識等。

青年局指出，青年志工的投入能增進青年學子籌備活動、溝通與團隊合作等能力，對志願服務行動有更全面且深刻的學習與思考，增加自我認識，未來盼有更多大專校院青年返回故鄉支持公益活動，關心地方事務，持續傳承公共服務使命。

青年局自2017年起辦理促進青年社會參與補助，協助桃園公私立學校或人民團體，辦理公共議題講座或培訓、志願服務營隊活動及國際志工服務等，例如陪伴獨居長者、淨灘環境保護、反毒宣傳與兒童趣味營隊等，並滾動式調整計畫內容。

不過青年局統計，疫情前平均每年補助150至200案，疫情期間提案數大幅減少三分之二，如今疫情趨緩，青年局也鼓勵青年多多參與提案。盼透過志願服務積極鼓勵桃園青年投入公共事務行列，以實際行動走入人群，形成良性連結，匯聚一股造福社區、凝聚社會與改變社會的新力量。