位於LaLaport台中一樓的MUJI無印良品特別在店內設置45坪的「良品市場」。（馮惠宜攝）

LaLaport台中南館二樓則有全台首家GU與UNIQLO「生活美學概念店」。（馮惠宜攝）

三樓則有日本育兒用品領導品牌「阿卡將本舖」，277坪超大空間，七大區域提供爸媽一次購足。（馮惠宜攝）

三井不動產在台第一座購物中心LaLaport台中即將在17日展開試營運，率先試營運的南館有40多家專櫃進駐，包括國人最愛日本代購母嬰專櫃阿卡將，平民服飾UNIQLO、GU首設聯合概念店，其他還包括無印良品等國人最愛日系品牌，搶在農曆年前試營運，業者紛紛祭出開幕優惠搶客。

座落於台中東區、鄰近建國市場的LaLaport南館試營運是台中舊城區大事，為防周邊交通打結，不僅業者提供接舶車、周邊合約停車場因應，台中市交通局以及轄區第三分局也將加強交通疏導；而不同於全台各家三井OUTLET，台中LaLaport也是台灣三井不動產集團首次於台灣開設的購物中心，南館17日試營運後，北館則規畫暑假前會開門迎賓。

南館目前有40多品牌進駐，其中位於一樓的MUJI無印良品佔地近500坪，生活用品一應俱全，特別在店內設置45坪的「良品市場」，販售在台灣開發生產的食農商品；並引進「MUJI Pocket」咖啡機與「補水站」服務，以及設置15坪的「Open MUJI」空間，提供顧客休憩以及舉辦講座與手作活動。

二樓則有全台首家GU與UNIQLO「生活美學概念店」，店內提供全新「時尚顧問預約服務」，並設置「永續循環空間」，UNIQLO也與台中在地產業捷安特、酉、1035合作推出台中限定聯名商品；GU與UNIQLO從17日至19日限時三天推出開幕慶活動，多款男女裝單品祭出超值優惠。

三樓則有日本育兒用品領導品牌「阿卡將本舖」，277坪超大空間分設戶外、室內、家居服、外出服、孕媽咪、衛浴．飲食、遊樂．益智等七大區域，全由日本直送、嚴選約7800種熱銷商品，提供新手爸媽一次購足的便利。且內設「微笑活動室」，更首創明星店中店，引進兩大日系人氣品牌，讓中台灣媽咪不用再飛日本、無須代購，輕鬆出門即入手育兒好物。