楠弘集團董事長蘇振輝贊助台灣獨奏家交響樂團長達23年，長期深耕藝術教育、推廣音樂美學，更連續4年在故鄉舉辦「新年音樂會」。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

日前在嘉義市文化局音樂廳舉辦「新年音樂會」，邀請旅義台灣知名女高音耿立與、男中音丁一憲等聲樂家，共同演繹多首精彩的歌劇選粹與藝術歌曲。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

日前在嘉義市文化局音樂廳舉辦「新年音樂會」，邀請旅義台灣知名女高音耿立與、男中音丁一憲等聲樂家，共同演繹多首精彩的歌劇選粹與藝術歌曲。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

楠弘集團董事長蘇振輝贊助台灣獨奏家交響樂團長達23年，長期深耕藝術教育、推廣音樂美學，更連續4年在故鄉舉辦「新年音樂會」，14日音樂會舉辦當天，蘇振輝特地保留許多座位給學生和青年朋友，受邀的嘉義市玉山國中校長鄭振銘感謝蘇振輝將生活美學觀念傳遞給學子和大眾，讓學生們收獲滿滿。

台灣獨奏家交響樂團與楠弘集團、柏熹衛廚，日前在嘉義市文化局音樂廳舉辦「新年音樂會」，邀請旅義台灣知名女高音耿立與、男中音丁一憲等聲樂家，共同演繹多首精彩的歌劇選粹與藝術歌曲，讓聽眾聽得如痴如醉。

「音樂讓城市更美好！」，蘇振輝提起支持國內樂團的緣分，說要回溯到43年前，第一次到維也納的感動，進而體認到音樂可以形塑氣質，讓城市與眾不同，讓他因此長年投入藝術、音樂、文化與山林保育等活動，包括擔任台灣獨奏家交響樂團的團長，透過耕耘與贊助，要讓台灣更美、更好。

蘇振輝說，在一次音樂會活動上，他認識了同樣出身嘉義布袋的音樂家蕭邦享，2人都希望在南台灣推廣音樂風氣，志同道合之下，蕭邦享創立台灣獨奏家交響樂團，楠弘集團便全力贊助支持，他也接任樂團團長職務至今23年，現台灣獨奏家交響樂團已成為少數深耕南部，擁有國際級水準的交響樂團。

「藝術要從小培養。」曾獲文化部「第15屆文馨獎」殊榮的蘇振輝深耕偏鄉藝術教育，2019年邀請雲門舞集到布袋新塭國小、布袋國中兩所母校演出，造成轟動，另也贊助嘉義市港坪國小、玉山國中等校音樂班演出，以實際行動回饋故鄉。