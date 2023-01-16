發放年終獎金的時刻總讓人覺得既期待又怕受傷害，一名男網友表示，替公司賣命一年，竟然只領到0.5個月的年終獎金，讓他氣得想要離職，他也曬出銀行的交易紀錄，顯示有53985元入帳，但貼文曝光後，有網友估算他的月薪至少10萬元起跳，更因此感到忿忿不平，認為該名男網友根本在炫耀。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，自己已經到職三年，但沒想到去年辛苦工作了一年，最後竟然只領到0.5個月的年終獎金，反觀網路上的人動輒年收300多萬元，讓他心裡很不是滋味，「自己根本人生失敗組！」因此下定決心，年後要跳槽到更高薪的公司，希望能累積更多經驗，還說：「不再當低收入戶了」。

原PO也分享了網路銀行的交易通知截圖，上面顯示，年終獎金的發放時間為1月12日，金額是53985元，有網友推算，若年終獎金僅有0.5個月，那原PO的月薪少說也超過10萬元。也因此引來不少人回應，「炫耀文吧，月薪10萬多耶」、「我已經分不清楚你是反串還怎樣」、「月薪十萬，年終0.5，怎麼想都不合理」、「蠻明顯想炫耀自己10萬的呵呵，引戰文」。

而原PO也在留言串中回應，強調並沒有炫耀薪水的意思，只是單純說出今年的規劃和難過的部分，「人本來就是往高處爬」，同時他也透露，下一間要跳槽的公司並不是外商，但薪水比原公司多了60%左右。