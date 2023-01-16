員警查獲陳男攜帶改造手槍、毒品等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方日前巡邏時，發現一輛白色自小客車懸掛車牌號牌與車身不符，欲攔查時，駕駛卻加速逃逸。後續警方成立專案小組調查，鎖定32歲通緝犯陳姓男子，當天追查400公里後，於汽車旅館內將他逮捕，並在房內查獲刀械、手槍、毒品等證物，全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》罪嫌，移送偵辦。

12日陳男開車行經大寮區鳳林二路，遭一旁員警發現懸掛車牌號牌與車身不符，陳男見員警上前攔查，於是待警車靠近時，加速逃逸。而員警透過監視器比對追查得知，開車的是一名因犯竊盜、偽造文書罪，遭到通緝2個月的陳男。

林園分局立即組成專案小組展開查緝，經調查發現，陳男生性狡猾多疑，身上常帶著刀、槍械防身；為躲避查緝，居無定所，並以車為家，開著車子在高雄、台南、嘉義四處竄逃。

因陳男攜帶危險性武器，不易近身，故專案小組從陳男生活作息著手，14日凌晨，發現陳男至汽車旅館休息之際，立即展開攻堅，將休息尚未反應的陳男逮捕。

警方在房中查獲一把改造手槍以及子彈、刀械等器具、1包安非它命0.58公克、1包卡西酮77.5公克、一粒眠2.7公克、卡西酮液48小瓶、吸食器1組等毒品證物，警方訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》移送偵辦。

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