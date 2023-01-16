搶地盤大戰，東森購物今（16）日宣稱台北車站K區地下街經營權，「誠品出局、東森4月接手」。對此，誠品回應，因台北車站K區地下街後續標案添加不合理限制，也妨礙廠商正當公平競爭，故誠品未再參與投標，並已依法向市政府及監察院提出申訴陳情。

據了解，誠品所謂「不合理限制」，是指誠品生活自2010年起得標營運K區地下街，在去（2022）年因疫情不可抗力緣由，與台北市產發局市場處合意終止租約，雙方並協議營業至今（2023）年3月租約期滿為止。但因此，也被限制不能參與投標，誠品認為此舉不合法理，已依法向市政府及監察院提出申訴陳情。

誠品生活將持續於台北車站捷運店、捷運紅線全台最長書街誠品R79、誠品生活南西及藍線誠品生活捷運敦化店，持續提供讀者、旅人閱讀與探索生活。

台北車站K區5,000坪空間，每年平均4,000萬人次進出，疫情前台北車站K區一年營收6億元，疫情三年期間，平均一年營收4億元，東森購物預計4月1日接手台北車站K區經營。未來將積極爭取各地車站、醫院各式美食廣場及高速公路休息站等營運機會。

東森購物表示，未來台北車站K區經營，除了既有美食廠商，還將投入更多複合功能，台北車站K區經常有許多年輕學子排練舞蹈及舉辦活動，未來會提供更多活動及服務滿足年輕同學展現青春活力的空間 ，並評估提供外籍移工固定聚會的友善空間。