歌仔戲國寶連明月去年12月爆出肝硬化導致病危，身邊好友導演李朝永透露她在去年12月18日順利換肝，由小兒子捐肝救母，手術過程一切順利，不過今（16）日卻傳出連明月因心臟積水，已於早上離世，享壽70歲。連明月過去上節目時透露早年賺錢很容易，後因遇人不淑導致賠光家產，還欠債2億，人生起起伏伏。

連明月過去在節目《命運好好玩》中透露40幾年前她當歌仔戲小生，從3歲接觸演到16歲就不演了，後來到國外唱歌開演唱會，賺錢很容易，在許多地方買了房子店面，曾在電視台附近砸3千萬買茶藝館，如果能守住現在應該資產破億，且能買下7、8、9樓近百坪房子，出行都開進口車，不料這些錢都沒能留住，感嘆：「現在連廁所都買不起」。

連明月為了還債把房屋抵押。（圖／中時資料照）

連明月說自己是外貌協會，老公在南部開工廠，也是一名大老闆，後來為愛北上與連明月一同經營歌廳，不過當時老公有賭博的習慣，花得比賺得多，但老公已經去世，這些事情都過去了，奉勸大家要存錢。連明月透露為了做生意，她把房子拿去借錢入股，由於利滾利，一個月就要還的利息過高，還不出來只好再拿別間房子去抵押，造成欠債的惡性循環，最後欠了2億元台幣，所有財產都拿去還債。有觀眾留言：「連明月年輕時身材豐腴真的很漂亮！現在骨瘦如柴，看了不勝唏噓！」。