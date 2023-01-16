前副總統連戰將在明（17日）發表新書《連戰回憶錄》，他在書中提及從媒體民調顯示，2004年總統大選前319槍擊案的「2顆子彈」是選情反轉主因；前總統陳水扁今（16日）針對爭議，做出5點回應，包括「陳文茜已坦承不實指控是由她與馬英九事先說好的演戲」，對此，陳文茜稍早向本報做出5點回應反擊。

陳文茜說，「李敖在《文茜小妹大》節目中指，槍擊案是假的。我沒有明確指他自導自演。也沒有和馬英九的聯合記者會。我根據某人轉述，陳水扁自己走進奇美醫院，而且很快完成醫療照顧工作。同時下午遊行時更換國安人員。並且，沒有「子彈在總統身上」。希望總統醫療小組及醫院公佈錄影帶及醫療資訊。」

她也澄清當時沒有所謂的公開記者會，「馬英九當時是總幹事，他沒有參加記者會。他在我們的記者會後，當我的面反對我的談話，我虛心表示尊重他的指正及更正。畢竟這是國民黨的選舉，我是外人，只是突然被一些人拱上參加記者會，這是我的重大錯誤」，她說，馬英九之後才召開正式記者會，沒有什麼白臉黑臉，「陳水扁前總統身體健康不好，可能記錯了。他也忘記從邱義仁、蘇貞昌至羅文嘉（已經深夜），拿著X光片表示『子彈就在總統身上』。」

她說，接受中國大陸媒體採訪，他們有自己的論點及撰寫。但當時已經証明：1、奇美醫院正式公開影像，陳水扁用走的進入醫院。沒有疼痛表情。呂秀蓮則表情非常痛苦，由隨扈背進醫院。2、子彈不在陳總統身上，在身外和衣服之內。這個訊息319當天下午已經知道卻隱藏誤導至深夜。3、對於319報告，不接受，且質疑最多的是：呂秀蓮。4、AIT處長包道格已經証實他當面看到陳水扁身上有槍傷。5、在野黨要求的是真相。

陳文茜最後表示，「至於自導自演，我記得最明確指教的是連勝文槍擊案時，民進黨部分人士的指控」，並祝陳前總統身體健康。