一位家住金門的35歲女子於2018年初前無故離家赴台工作，從此與家人斷絕音信，其父母日夜思念，天天盼望愛女能與家人聯繫，在遍尋不著的情況下只好報警求助，經由縣警局金湖分局組成專案小組全力協尋，日前會同雲林縣警局虎尾分局警方在虎尾地區將其尋獲，在農曆春節前夕送給家屬一份珍貴的年節大禮。

金湖分局指出，該女子原在金門工作，於2018年初向父母親表示要去桃園找工作，隨即音訊全無，雖有留下聯絡方式，但電話從來不接，家屬心急如焚，動員親友尋找近1年多後，仍無所獲，遂於2019年9月6日向警方報案協尋。

因年關將近，年邁父母親因思念愛女心切，再度向金湖分局員警尋求協助，分局長曾冠螢獲悉後，對其父母思念兒女之情感同身受，為發揮身在公門好修行之理念，並使該家人能早日與女兒團圓，立即指派偵查隊派員全力協助。

警方表示，經偵查隊員警清查該女子交友情況及行蹤軌跡，並逐一調閱資料分析比對後，發現該女於今(2023)年初曾在雲林縣虎尾地區1間7-11超商有提款紀錄，遂聯繫虎尾分局虎尾派出所員警協助尋找。

虎尾派出所副所長徐詠翔指揮員警沿路調閱周邊監視器分析比對，終於在日前尋獲租屋在外的失聯女子，但尋獲後該女對於離家及不願與家人聯繫原因三緘其口；經警方循循善誘，苦口婆心勸導下，終於同意主動與父母親聯繫，母親在接獲愛女電話後，不禁潸然淚下，言談中透漏對女兒思念及不捨之情，也特別叮囑女兒要好好照顧自己，並常跟家人聯繫。

金湖分局分局長曾冠螢肯定同仁積極協助，讓這樁跨海尋親任務得以圓滿落幕，尤其在歲末年關來臨前夕，更是別具意義，結局也讓人感到特別溫馨。