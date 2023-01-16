GUNO分享練習生時期的辛酸血淚史。（放馬過來！日韓娛樂特設對策室提供）

GUNO雖愛開玩笑，但對於未來也相當有規劃。（放馬過來！日韓娛樂特設對策室提供）

22歲GUNO（王君豪）曾在韓國「YG娛樂」當練習生，還參加過選秀節目《YG寶石盒》和《PRODUCE X 101》，最後以日本男團「BUGVEL」的一員正式出道，昨回台準備農曆年，今（16日）接受台媒聯訪，提到練習生時期的辛酸，起初因為語言不通，讓他有種融入不了、被排擠的感覺，壓力大到一度萌生不好的念頭，覺得人生怎麼這麼難。

GUNO坦言，練習生時完全沒收入，當時參加節目的酬勞也都得全歸公司，以及不知何年何月能出道，幸好家人的支持，供應他生活費，加上韓文老師不斷地鼓勵，才撐了下來，身為吃貨的他也不忘搞笑補充「還有很多想吃的美食啦」。他也大方揭露《PD101》節目的幕後，「我那時候韓文也還不好，又因為要練舞沒什麼睡覺，一天幾乎只睡1、2個小時」，甚至製作人也對「YG娛樂」的成見，甄選時竟然就直接問他有沒有在吸毒，但他不會後悔參加，現在也越挫越勇。

個性活潑、愛惡作劇的他，曾當街把哥哥的褲子脫到內褲半露，平時也愛跟隊友們互相捉弄，還是公司裡唯一敢跟前輩開玩笑的人，「我們也有開家族演唱會嘛，開玩笑可以增進之間的關係，前輩們也都沒覺得不舒服」。不過他鬧歸鬧，卻年紀輕輕就也深知賺錢不易，常把「錢又不是天上掉下來的」掛在嘴邊，就連要不要買台灣特產回去日本給隊友也猶豫再三。

GUNO說雖然目前收入還算穩定，但因為想買房，相當關心財經新聞，每天都會花時間觀察外幣匯率走勢，也知道台灣的打房政策，但笑曝，自己沒什麼偏財運，去年花6000買刮刮樂輸光，今年也在想要不要包紅包給父母，因為已買了很多伴手禮送家人，還不改搞笑本色說母親大人「欲求不滿」，一直在他床邊問禮物在哪裡，「比起關心我，她更關心免稅店的袋子裡裝了什麼」。

而昨晚一回來，媽媽就一口氣買了5碗他最想吃的土虱炒麵，外加40個鍋貼，還不忘透露自己是錢都涮涮鍋的VIP，他也很開心終於能和心愛的柴犬相見，本來在機場還很傷心對方認不出自己，幸好在他摘下口罩後立刻撲過去，他也花了半年時間辦妥相關手續，等下月7日回日本就要把狗狗帶過去生活，新年最大的目標就是希望可以帶著愛犬走遍日本，一起爬山、泡溫泉。

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