由朱銘雕塑大師創作，輝映市場年份最老陳高－台北101「瑞兔招福」紀念酒禮盒限量開賣。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！（吳松翰攝）

限量僅1000組的台北101「瑞兔招福」紀念酒禮盒，售價1萬8800元。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！（台北101提供）

已被台灣白酒行家視為最具投資價值的「台北101紀念酒」，源自1977年馬祖窖藏高粱酒計畫，是目前市場上年份最高的陳年高粱。瓶身以台北101建築意象所設計，窯燒過程繁複困難，成功率僅一成，亦是工藝傑作，特別搭配雕塑大師朱銘的瑞兔，集內涵、酒瓶與文鎮的三位組合，所典藏推出的台北101「瑞兔招福」紀念酒禮盒，更是足以代表台灣的送禮選擇。

對烈酒製程有深入研究的小亨利老師（鄢繼強），受訪時盛讚這款來自馬祖窖藏的紀念酒，他分析，台灣白酒、高粱酒市場每年銷售達150億元，進口酒都不是其對手，尤其馬祖高粱酒的製程，在地理優勢上得天獨厚， 因馬祖氣候較冷、也缺水，需要更掌握季節溼度的變化，相對酒的層次感好，調酒師也擁有更多素材發揮。

馬祖高粱的酸度相當好，酒質澄淨、加水不混濁，行家一喝就知道，且高粱足夠的酸度，能刺激口水分泌、促進食慾，非常適合搭配大餐享用，它能幫助油脂的香氣留在舌尖上，例如品嘗梅干扣肉時，配上酸度恰好的酒，彷彿能感受到「一隻豬在舌頭上跑」，豐富了整體味蕾的立體感。

小亨利老師強調，「愈陳愈香」就是高年份白酒的代名詞，且都須放在瓷瓶中保存，絕不可是玻璃瓶，一定要避開光、避開紫外線才能「養菌」，「台北101紀念酒」源自1977年，已有45年的陳香，因地球環境也不斷在改變，若是2023年才開始存放的酒，放到2063年也不可能再有相同的風味。「酒是唯一可以把當時的美紀錄下來的東西」，1977年的風土精華， 只能透過陳年老酒去回溯。

馬祖窖藏雖目前尚有足夠庫存的老酒 ，故更要把持產量，不可無限制供應，老酒未來只會愈來愈貴、更趨稀有，故更顯今年「台北101紀念酒」的珍藏價值。

台北101「瑞兔招福」紀念酒禮盒，其「瑞兔招福」是以雕塑大師朱銘作品「十二生肖—兔」等比例縮小精製的文鎮，朱銘以大刀闊斧的快刀技法，將瑞兔迎風擺耳、揚眉吐氣的神態表現得淋漓盡致。且玉兔自古以來即為瑞獸，有招財納福、鴻兔大展祝福之意。

在朱銘近70年的創作生涯中，兔子是極為罕有的題材，僅見於1990年「十二生肖」系列，透過「十二生肖—兔」這件小品，完全可以體會到朱銘藝術生命體系的完整。喜迎癸卯兔年，台北101首度與朱銘美術館聯名，將朱銘畢生創作極少見的作品「十二生肖—兔」，已等比例縮小製成精美的「瑞兔招福」文鎮，既保留原作的精彩，又是生活中處處皆宜的舒心小品。

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