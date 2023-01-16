農曆春節將至，不論大人小孩都引頸期盼長假到來，抛開工作與課業壓力，好好放鬆一下，除與親友聚會外，最常見的活動就是追劇或打電玩等，長時間且近距離接觸3C產品，對眼睛將造成負擔。聯新國際醫院眼科醫師張文瑞表示，3C產品的使用是現代人共通課題，成年人的重點在預防乾眼症及青光眼等疾病，孩童主要在近視預防與控制。

張文瑞綜合臨床經驗與數據指出，孩童在寒暑假期間使用3C產品機會大增，甚至比學期間讀書、寫功課更認真、時間也更長，由於長時間、近距離用眼而導致近視度數飆升，千萬不要抱有「難得過年讓小孩放鬆一下沒關係」的心態而因小失大。

張文瑞說，成人放長假有空追劇，最直接的影響就是乾眼症等眼表面疾病，一般人每5至8秒左右會眨眼濕潤角膜，當專注遊戲進展或深怕錯過影劇精彩片段而目不轉睛時，眨眼頻率會變少，常常會10幾秒，受不了時才眨一下，淚液分泌就會更少，加上熬夜追劇或打牌，對青光眼的控制也會比較差，隔天眼壓可能也會升高。

張文瑞提醒，遠視、東方女性、身材相對嬌小者有較高機率得到隅角閉鎖性青光眼，隅角是眼睛構造之一，等於是眼睛的排水孔。此型青光眼易在瞳孔較大時誘發，所以常在深夜發作，痛到半夜掛急診，晚上該睡覺時沒有睡，易誘發此型急性青光眼。

另作息不正常、大魚大肉飲食，也常在春節期間誘發針眼（麥粒腫），張文瑞說，針眼是瞼板腺阻塞而導致發炎感染，初期可熱敷緩解，若疼痛紅腫擴大，則需就醫以藥膏或口服藥治療，較嚴重案例可能需要門診手術處理。

此外，春節前夕國人總不忘大掃除除舊布新，從眼科門診觀察，急性過敏性結膜炎和遭清潔液噴到眼睛的情況很常在此時發生。張文瑞指出，大掃除時因灰塵密度高，易引發急性過敏性結膜炎，會使眼白結膜鼓起造成急性水腫，貌似金魚眼，病患多數會嚇到掛急診，但對視力較沒損害，若發生可先冰敷，或使用一些醫師開立的抗過敏眼藥水，通常半天到一天就會減緩症狀。

打掃時也常發生被清潔液體噴到眼睛的情況，張文瑞強調，立刻大量的沖水相對於立刻送醫更重要，一般家用清潔產品濃度相對低，一旦眼睛不慎遭噴濺，最好使用生理食鹽水，沒有的沒話可使用自來水，沖洗至少5分鐘，且要盡量將眼睛張開，用流動的水沖淡濃度，若沖完仍覺得不舒服再就醫。

張文瑞說，嚴重程度因人而異，與暴露的量及酸鹼值有關，但立刻大量沖水減緩傷害是最關鍵的事。另外，較少見但不得不提的就是鞭炮炸傷眼睛案例，因一旦發生就很嚴重，若真要體驗這項過年習俗，務必謹慎小心，最好帶著護目鏡或面罩施放。

張文瑞也提到，坊間常見民眾購買葉黃素顧眼睛，但就科學上較實質的作用是減緩黃斑部病變與白內障惡化速度，至於近視及乾眼症等眼部問題，重點在養成良好生活習慣，千萬別以為平日有補充葉黃素就能大量使用3C產品，拚命追劇或打手遊等，養成正確使用習慣才是保眼上上策。