大陸官方預定於17日公佈2022年中國人口狀況，按照人口和經濟學界的專家的預測，由於長期低生育率，中國2022年可能就會進入人口負成長的時代。

星島網報導，官方資料顯示，2021年末，大陸全國人口14.13億人。其中，出生人口1062萬人，死亡人口1014萬人，人口淨成長48萬，自然成長率是0.34％。按照慣例，大陸國家統計局將在近日公佈2022年全國人口資料。人口和經濟學界的專家紛紛預測，2022年或最晚2023年，大陸會進入人口負成長時代。

南開大學經濟學院人口與發展研究所教授原新去年在《南開學報》上發表論文稱，中國總人口負成長的步伐越來越近。總人口負成長是長期低生育率的必然結果，2020年自然增加人口204萬人；2021年自然增加 48 萬人，無論是人口年度自然成長規模，抑或自然成長速度，相對於14.12億人的總人口規模而言，中國已經實質性進入零成長值域。

大陸社科院原副院長、學部委員蔡昉近日表示，人口負成長時代是一個新的時代。同時，老齡化進入到了一個更深度的階段，將來提升的速度也會越來越快，這些對於經濟和社會發展都會形成新的挑戰。