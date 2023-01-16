民進黨前桃園市議員王浩宇14日指稱，台北市議員王世堅的父親就是知名電玩、電影《返校》的故事原型，並指控王父出賣同學，引發熱議。《台灣島史記》作者蔡正元則在臉書反駁指出，當年中共在台最高負責人蔡孝乾變節出賣同志，才導致中共在台力量瓦解。王世堅父認識的共產黨幹部不多，談不上出賣同志。他還揶揄王浩宇乞丐趕廟公，但民進黨人欲言又止地談白色恐怖，始終是個四不像的角色。

蔡正元表示，王世堅的父親王明德在學生時代就參加中國共產黨，擔任成功中學支部書記，王明德負責發送中共宣傳刊物《光明報》，遭女友的父親舉報。國民黨的反共閻羅王郭守紀，循線逮捕中共在台灣的重要幹部：蔡孝亁、陳福星、張志忠、鍾浩東。蔡孝亁和陳福星被捕後，變節投降國民黨，導致中共在台灣大學、成功中學和基隆中學的幹部大批遭逮捕，當然也有人逃過一劫，李登輝就是其中之一。

蔡正元指出，當時台灣的共產黨人九成是本省人，因為戰後中國共產黨來台發展組織時，就是建立在台灣共產黨的基礎上迅速地壯大。台灣共產黨是日本殖民的台灣史上最強大的「反日政黨」，而當時的國民黨還是「親日政黨」，因此中共在台灣發展出統一、反日、鬥爭國民黨的政治路線，但是缺乏武裝力量，卻都在1952年全數被國民黨殲滅，史稱「白色恐怖事件」。

蔡正元提到，王世堅的父親王明德，當時未滿20歲相對單純，只知道為共產主義奮鬥，被判感化教育。以當時王明德的低階角色，和共產黨的單線領導制度，王明德認識的共產黨幹部不多，談不上出賣同志。蔡孝乾是中共在台最高負責人，且是唯一參加過中共2萬5千里長征的台灣人，沒有蔡孝亁變節出賣同志，中共在台灣的力量不致於瓦解。

「王浩宇指控王世堅的父親王明德變節出賣同志，導致台大的中共黨員遭槍斃，與事實不符。」蔡正元強調，王浩宇用1950年的歷史事件，想要指控王世堅有著「背骨」的父親王明德，剛好反差出王世堅的父親那一代本省人，為自己的信仰而犧牲的境遇。但是王浩宇指控王世堅，剛好應了那句台灣俗話，乞丐趕廟公，民進黨的外來乞丐，要趕走民進黨的本土廟公。

蔡正元說，鍾浩東是蔣渭水的女婿，鍾浩東和張志忠寧死不降的事跡，留在侯孝賢的《悲情城市》及《好男好女》這兩部電影裡，也留在徐漢強的《返校》電影裡，更留在藍博洲的《幌馬車之歌》小說內。這些犧牲生命的共產黨魂，矗立在凱達格蘭大道的白色恐怖紀念碑上，也矗立在北京西山公園的無名英雄紀念廣場上。民進黨人站在這段國共鬥爭歷史上，怪異的推銷《返校》電影情節，欲言又止地談「白色恐怖」，既想扮演一個角色，卻始終是個四不像的角色。