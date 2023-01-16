主委陳福海(左2)於委員會議中，頒發聘書給縣選委會新一屆期監察小組委員。(圖／金門縣選委會提供)

金門縣烏坵鄉大坵村第11屆村長當選人陳淑珠在去(2022)年12月25日宣誓就職當日，即以「個人因素」向烏坵鄉公所提出辭職聲明書，金門縣選委會於今(16)日召開第242次委員會議，由主任委員陳福海主持，討論烏坵鄉大坵村長辭職後補選程序及公告等事項，經決議定於今(112)年3月11日星期六舉行補選投票。

金門縣選委會指出，陳淑珠於去(111)年底金門縣五合一地方選舉當選烏坵鄉大坵村第11屆村長，惟因「個人因素」於就職當日，即向烏坵鄉公所提出辭職聲明書，烏坵鄉公所核准後於2023年1月11日函報金門縣政府及金門選委會啟動補選程序。

選委會表示，依地方制度法第82條第4項規定，村(里)長辭職者，應自事實發生之日起3個月內完成補選，本次補選經金門選委會委員會議決議，定於112年3月11日星期六舉行投票，並定於112年1月17日發布補選公告及候選人登記公告，2月4日至2月6日受理候選人登記。

金門選委會今日召開委員會議，會中除就中選會之重要指示令函，包括金門選委會榮獲2022年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決選務績效評比優等獎等，及各項重要工作報告外，也針對金門縣烏坵鄉大坵村第11屆村長補選工作進行程序表等5項提案討論並作成決議。

主委陳福海於委員會議中特別頒發聘書給縣選委會新一屆期監察小組委員，本屆監察小組委員由吳啟騰、吳奎新、何莉莉續任，吳啟騰並為召集人，任期自2023年1月1日起至2026年12月31日止