挪威邊防警備隊在邊介地區遇到一名前瓦格納傭兵的投誠者，他表示自己名叫安德烈•梅德韋傑夫 (Andrei Medvedev)，聲稱自己躲過俄羅斯的追捕，跨越2道俄羅斯-挪威邊界的鐵絲網，為了尋求自由。
莫斯科時報(The Moscow Times)報導，律師海斯塔德(Jens Bernhard Herstad)向挪威媒體證實，這位越過邊境的人是安德烈‧梅德韋傑夫。
安德烈描述他在穿過俄羅斯-挪威邊境時，遇到俄羅斯的追捕，「我聽到巡邏犬的叫聲，還有2顆子彈在我附近飛過。」
安德烈曾經是瓦格納傭兵-葉夫根尼•努琴 (Yevgeny Nuzhin) 的部隊，55歲的努琴，曾是被定罪的殺人犯，之後被瓦格納傭兵所招募，參與烏克蘭戰爭。去年9月2日，努琴決定主動向烏克蘭軍隊投降，並表示願意改投烏克蘭。不過他之後被瓦格納所逮補， 11月遭瓦格納部隊處決，用大錘猛擊致死。安德烈成了努琴部隊的接替指揮官。
安德烈表示，他是在2022年7 初簽約加入瓦格納，時間為4個月，12月合約到期後離開。
他對瓦格納部隊的私刑感到不滿， 聲稱親眼目睹了瓦格納對拒絕在烏克蘭參戰的成員動用法外處決，還得到瓦格納創始人普里戈津 (Yevgeny Prigozhin)的同意。
協助安德烈逃亡的俄羅斯人權團體Gulagu.net 創始人弗拉基米爾•奧塞奇金 (Vladimir Osechkin)說，安德烈是第一位逃往歐洲，並表示願意提供瓦格納犯罪證詞的指揮官 。
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