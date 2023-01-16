相隔1個多月，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第三階段在農曆假期前，16日起兵分兩路在台灣藝大、政治大學體育館進行4天賽程，3屆冠軍得主、近兩季第三的健行科大儘管有蔡宸綱、陳禹劭兩名傷兵，仍以119比52輕取隊史第3度進軍一級的德霖科大，快意收下本季第7勝。

健行兩名大二傷兵，蔡宸綱是日前重量訓練時不慎閃到腰，這幾天都先休息，明天對中興仍繼續免戰，18日對輔大教頭劉孟竹則考慮讓他上場，但應該不會打太久，主要讓蔡宸綱適應比賽、找回感覺；陳禹劭則是骨刺老問題再犯，且遲遲無法根除，這個階段預計應都不會打。

健行招牌三分球全場53投中19，11人上場都有得分紀錄，其中7人上雙位數，大二射手黃信翔12投中6拿20分，外帶6籃板、4助攻、3抄截，大一菜鳥潘偉傑8投中3，留下本季初入UBA最高的單場17分；德霖苦吞開季8連敗，廖俊溢三分球12投中4拿16分全隊最高。

劉孟竹表示，本階段各隊都要面對4連戰，健行接下來3戰依序對中興、輔大、僑光，除了18日對輔大稍硬一點，另兩戰理應可拿下，因此本階段目標4連勝，力拚三階段預賽打完戰績10勝1敗，儘早確定八強門票，劉孟竹補充：「19日打完本階段最後一場賽事，球隊就開始放春節年假，初五收假後，全隊將南下拉到T1台南台鋼獵鷹的嘉藥科大大本營，與現已提前放年假、一樣初五『開工』的獵鷹，展開一系列的對抗練習賽。」